Huawei Mate X2 готов покорять рынок складных смартфонов

Huawei недавно подтвердила, что складной смартфон Mate X нового поколения, получивший название Huawei Mate X2, будет официально представлен в Китае 22 февраля. В преддверии запуска в сети появилась некоторая информация о его компонентах. Подтверждено, что будущий смартфон будет работать на базе процессора Kirin 9000, который, вероятно, является самым новым флагманским чипсетом от Huawei HiSilicon на данный момент. Учитывая, что компания имеет ограниченное количество доступных Kirin 9000, еще неизвестно, выпустит ли Huawei этот смартфон как ограниченную серию. Более того, недавно сообщалось, что для Huawei Mate X2 будут поставлять дисплеи компании Samsung и BOE, но оказалось, что Samsung выбыла из сделки и теперь не будет работать с Huawei.