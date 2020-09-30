Huawei Mate X2 готовится к релизу

Эра складных смартфонов еще не пришла, но производители активно работают над тем, чтобы исправить ситуацию. Например, некоторые компании просто дорабатывают свои гаджеты, чтобы они были более надежными и прочными, ведь на текущий момент это основная проблема устройств такого плана. Более того, теперь в сети появились данные о получении смартфоном Huawei Mate X2 сертификата на Wi-Fi, что говорит о полной готовности продукта. Стоит сказать, что производители обычно получают подобного рода сертификаты уже тогда, когда устройство полностью готово к релизу. Исходя из этого можно заявить, что производитель сделал серьезный упор на качестве продукта, но заметить каких-то нововведений не выйдет — за такой короткий промежуток времени выпустить совершенно новый гаджет не выйдет.