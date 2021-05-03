Huawei Mate X2 оказался весьма прочным

Huawei может испытывать некоторые трудности со своими смартфонами из-за санкций со стороны США, но, судя по всему, компания не утратила своего влияния. Китайский технологический гигант недавно выпустил складной смартфон Mate X2, преемник складного смартфона Mate X первого поколения, выпущенного в 2019 году. И Mate X2 теперь прошел испытание на долговечность JerryRigEverything, показав впечатляющие результаты. Во время теста на царапины было подтверждено, что внешний дисплей имеет покрытие из закаленного стекла, поскольку оно царапает на уровне 6 с более глубокими канавками на уровне 7 по шкале твердости. Внутреннему дисплею, представляющему собой гибкую панель, повезло меньше. На уровне 2 появляются царапины, а на уровне 3 появляются более глубокие канавки.