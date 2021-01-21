Huawei Mate X2 появился в базе данных TENAA

Компания Huawei планирует выпустить известный по слухам складной смартфон Mate X2 в следующем феврале месяце.

Huawei Mate X2 с номером модели TET-AN00 / TET-AN10 появился на китайской платформе сертификации TENAA. Судя базе данным TENAA складной смартфон имеет 8,01-дюймовый складывающийся внутрь дисплей с разрешением 2480 x 220 пикселей. На лицевой стороне телефона находится второй дисплей размером 6,45 дюйма. Он предлагает разрешение 2270 х 1160 пикселей. В складном телефоне есть фронтальная камера на 16 Мп.

На задней панели Huawei Mate X2 размещена установка с четырьмя камерами с разрешением 50 + 16 + 12 + 8 Мп. За производительность будет отвечать флагманский процессор Kirin 9000 с аккумулятором ёмкостью 4,400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Huawei Mate X2 будет поставляться с предустановленной ОС Android 10.

Комментарии и отзывы Huawei Mate X2
Обзоры:
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Новости:
Huawei Nova 8 Pro оценен в 610 долларов

Компания Huawei представила смартфон Nova 8 Pro, который получил предустановленную ОС Android 10 с фирмен...
OPPO Reno5 Pro+ стоит 600 долларов

Несколько дней назад OPPO официально выпустила на свой домашний рынок в Китае смартфоны серии Reno следую...
Распакованный Xiaomi Mi 11 показали на видео

Уже сегодня состоится официальная презентация смартфона Xiaomi Mi 11, однако это не помешало инсайдерам о...
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушникиОбзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушники
Обзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-FiОбзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-Fi
Идеальная кухня в стиле Candy. Candy CH 64 CCWИдеальная кухня в стиле Candy. Candy CH 64 CCW
Обзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.АлисаОбзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.Алиса
Очередной рекорд разгона памяти ADATA XP...
Очередной рекорд разгона памяти ADATA XPЛаборатория разгона XPG (XOCL) компании ADATA, установила новую планку разгона модулей памяти ADATA XPG S...
Корпус Streacom DB4 вышел в титановой ра...
Корпус Streacom DB4 вышел в титановой раСетевые инсайдеры сообщили о выходе новой версии ПК-корпуса Streacom DB4, который отличается от ранее выш...
Samsung Galaxy S21 точно получит фирменн...
Samsung Galaxy S21 точно получит фирменнНа просторах интернета, особенно на профильных ресурсах, активно обсуждают возможную гибель линейки смарт...
Смартфон Poco M3 оценен в 13500 рублей...
Смартфон Poco M3 оценен в 13500 рублейКомпания Xiaomi представила в России смартфон Poco M3, который может стать бестселлером на нашем рынке. В...
Наушники Jabra Elite 75t получают свежую...
Наушники Jabra Elite 75t получают свежуюБренд Jabra начал распространение свежей прошивки, которая добавит активное шумоподавление (ANC) в наушни...
Honor V40 слили в сеть...
Honor V40 слили в сетьНа прошлой неделе Honor V40 появился в базе данных сертификации CMIIT с номером модели YOK-AN10. В суббот...
AMD опубликовала игровые тесты видеокарт...
AMD опубликовала игровые тесты видеокартКомпания AMD опубликовала еще больше игровых тестов новой линейки видеокарт Radeon RX 6000 серии. Игры пр...
Покупатели новых MacBook столкнулись с н...
Покупатели новых MacBook столкнулись с нЕсли вы следите за новостями на рынке электроники, то знаете, что компания Apple официально представила с...
Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0" Kids E...
Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab A 8.0" Kids Edition, кото...
Tecno Pova будет выпущен 4 декабря в Инд...
Tecno Pova будет выпущен 4 декабря в ИндTecno Pova поставляется 6,8-дюймовым дисплеем, который поддерживает разрешение HD+ и высокий коэффициент ...
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DT...
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для пользователей смартфонов, ПК ...
Баг PlayStation 5 не дает загружать игры...
Баг PlayStation 5 не дает загружать игрыВ Японии и США консоль PlayStation 5 уже официально начали продавать, так что пользователи уже поставили ...
Обзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАПОбзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАП
Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 ГцОбзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц
Обзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторамиОбзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторами
Обзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкойОбзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкой
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor