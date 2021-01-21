Huawei Mate X2 появился в базе данных TENAA

Компания Huawei планирует выпустить известный по слухам складной смартфон Mate X2 в следующем феврале месяце.

Huawei Mate X2 с номером модели TET-AN00 / TET-AN10 появился на китайской платформе сертификации TENAA. Судя базе данным TENAA складной смартфон имеет 8,01-дюймовый складывающийся внутрь дисплей с разрешением 2480 x 220 пикселей. На лицевой стороне телефона находится второй дисплей размером 6,45 дюйма. Он предлагает разрешение 2270 х 1160 пикселей. В складном телефоне есть фронтальная камера на 16 Мп.

На задней панели Huawei Mate X2 размещена установка с четырьмя камерами с разрешением 50 + 16 + 12 + 8 Мп. За производительность будет отвечать флагманский процессор Kirin 9000 с аккумулятором ёмкостью 4,400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Huawei Mate X2 будет поставляться с предустановленной ОС Android 10.