Huawei Mate X2 продают в Китае за $6000

Сегодня компания Huawei выпустила в продажу на домашнем китайском рынке складной смартфон Mate X2, однако купить его смогли далеко не все желающие. По сообщениям источников, количество желающих приобрести оцененную в 2790 долларов новинку превысило три миллиона человек! Неудивительно, что на фоне ажиотажа появились предложения от перекупщиков. Они предлагают купить смартфон за 4400-6000 долларов.

Напомним, что Mate X2 характеризуется корпусом со сверхпрочной сталью и углеволокном, внешним 6,45-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2700:1160 пикселей. OLED, 8-дюймовым складным экраном с соотношением сторон 8:7,1 и разрешением 2480:2200 пикселей, аппаратной платформой Kirin 9000 с модемом 5G, батареей емкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядкой на 55 Вт, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (10-кратный оптический зум), 12 Мп (3-кратный зум) и 16 Мп (сверхиширик), три из которых могут похвастаться оптической стабилизацией.

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