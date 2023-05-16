Huawei Mate X3 оценили в 150 тысяч рублей

Компания Huawei объявила российскую цену складного смартфона Huawei Mate X3, который вышел в Китае еще месяц назад. Итак, новинка доступна для предзаказа по цене в 150 тысяч рублей за вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти в черной и зеленой расцветках. Старт розничных продаж намечен на 22 мая. Бонусом предзаказа станут часы Huawei Watch GT 3 Pro.

Напомним, что Huawei Mate X3 характеризуется 7,85-дюймовым внутренним экраном LTPO с разрешением 2496:2224 и частотой обновления 120 Гц, 6,4-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 2504:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (имеется оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратный зум), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без поддержки сетей 5G, от 256 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок и толщиной в разложенном состоянии 5,3 мм.
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