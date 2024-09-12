Huawei Mate XT Ultimate могут выпустить за пределами Китая

Когда компания Huawei официально анонсировала свой складной смартфон Mate XT Ultimate, уникальный гаджет с тремя сегментами дисплея, компания упомянула лишь планы запуска гаджета в Китае, не сказав ни слова о глобальном релизе. А сегодня компания Huawei поделилась рекламными изображениями устройства на платформе X, которая в Китае не пользуется спросом и, вероятно, вовсе не работает. Это говорит о том, что компания начала рекламную кампанию, которая нацелена на пользователей за пределами локального рынка, что, безусловно, очень хорошая новость. Кроме того, Huawei выложила минутное видео на YouTube, где демонстрируются ключевые элементы дизайна Mate XT Ultimate, что тоже является условным намёком, потому что компания ранее выпускала рекламные материалы только на локальной платформе.

Хотя стоит сказать, что в видео, конечно, не говорится о глобальном релизе и это лишь предположения специалистов из интернета. С другой стороны, зачем тогда публиковать видео о смартфоне на глобальных аккаунтах — просто чтобы продемонстрировать свои возможности другим производителям? Это крайне маловероятно. Всё же такого рода рекламные кампании стоят крайне дорого и если уж компания решила заниматься этим направлением, то, вероятно, она планирует в ближайшем будущем выпустить гаджет не только в Китае, но и в Европе, например. Та же Honor активно покоряет европейский рынок и отлично справляется с поставленной задачей, так что Huawei может пойти по тому же пути.
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