Huawei Mate XT Ultimate пользуется даже слишком высоким спросом

Сейчас аналитики спорят о том, сохранится ли высокий спрос на Huawei Mate XT Ultimate в дальнейшем, поскольку в прошлом бывали случаи, когда интерес к флагманским устройствам Huawei снижался после их выхода на рынок. К тому же, стоит учитывать высокие расходы на ремонт Mate XT Ultimate, что может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей. Тем не менее, Huawei Mate XT Ultimate поступит в продажу в Китае уже завтра, 20 сентября, и тогда станет ясно, сможет ли Huawei выполнить план по поставкам в 1 миллион единиц своего уникального складного смартфона в этом году. Если это будет реализовано, то можно поздравить производителя с колоссальным успехом, потому что компания на самом деле сделала нечто совершенно удивительное. Ей удалось сделать классное устройство с очень высокой ценой и при этом заинтересовать потенциальных покупателей.