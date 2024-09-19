Huawei Mate XT Ultimate пользуется даже слишком высоким спросом

На прошлой неделе компания Huawei представила Mate XT Ultimate — первый в мире складной смартфон с тройным основным дисплеем (он состоит из трёх отдельных сегментов, которые складываются в двух местах). На данный момент устройство доступно только в Китае, и ожидалось, что Huawei продаст примерно 500000 единиц этой модели в 2024 году. Однако, согласно исследованию популярного аналитика Мин-Чи Куо, прогноз по продажам Mate XT Ultimate был пересмотрен с 500000 до 1 миллиона единиц. Это удивительно, учитывая впечатляющую стартовую цену Huawei Mate XT Ultimate — примерно 2800 долларов по текущему курсу в переводе с юаней.

Сейчас аналитики спорят о том, сохранится ли высокий спрос на Huawei Mate XT Ultimate в дальнейшем, поскольку в прошлом бывали случаи, когда интерес к флагманским устройствам Huawei снижался после их выхода на рынок. К тому же, стоит учитывать высокие расходы на ремонт Mate XT Ultimate, что может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей. Тем не менее, Huawei Mate XT Ultimate поступит в продажу в Китае уже завтра, 20 сентября, и тогда станет ясно, сможет ли Huawei выполнить план по поставкам в 1 миллион единиц своего уникального складного смартфона в этом году. Если это будет реализовано, то можно поздравить производителя с колоссальным успехом, потому что компания на самом деле сделала нечто совершенно удивительное. Ей удалось сделать классное устройство с очень высокой ценой и при этом заинтересовать потенциальных покупателей.