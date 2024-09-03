Huawei Mate XT появился на первом живом снимке

Долгожданный тройной (на самом деле смартфон складывается в двух местах и называют его тройным из-за того, что он, условно говоря, состоит из трёх сегментов) складной смартфон от компании Huawei официально выйдет в Китае уже 10 сентября под названием Mate XT. Это неофициальная информация, но стоит учитывать, что в сети в последнее время слишком уж много слухов — вероятно, инсайдеры получили информацию напрямую от производителя, так что этим слухам можно верить. А сегодня вовсе появилось изображение с новым смартфоном, которое якобы демонстрирует одну из боковых сторон нового смартфона. Безусловно, к подлинности этого снимка есть масса вопросов, потому что китайский инсайдер не выглядит таким уж надёжным, но кадр выглядит достаточно реалистично, чтобы можно было сказать, что это действительно снимок, а не рендер.

Считается, что на снимке изображён инженерный прототип смартфона Mate XT с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Конечно, Huawei, вероятно, предложит и другие варианты конфигурации памяти на релизе, так как для флагмана такого уровня 512 ГБ — немного мало. При этом стоимость нового складного устройства составит примерно 2 400 долларов, то есть это будет самый дорогой смартфон на планете на момент релиза. С другой стороны, это вполне ожидаемо, потому что производитель создаёт гаджет, которого нет ни у кого в мире — даже у Samsung, которая является лидером на рынке складных смартфонов и годами выпускает топовые флагманы.