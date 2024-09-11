Huawei Mate XT получил посредственный процессор

Буквально вчера компания Huawei официально представила свой новый складной смартфон под названием Mate XT Ultimate — первый в мире смартфон с тройным складным экраном, который в целом является абсолютно уникальным решением по современным меркам. Однако один важный аспект характеристик этого гаджета даже после презентации остался загадкой — компания ничего не рассказала о мобильном процессоре. Впрочем, несмотря на то, что компания официально не комментировала, какой процессор используется в устройстве, на мероприятии в Китае стало известно, что смартфон оснащён мобильным процессором Kirin 9010. Этот процессор состоит из кластера на 8 ядер — 1 ядра Taishan с тактовой частотой 2,3 ГГц, 3 ядер Taishan средней производительности с частотой 2,18 ГГц и 4 ядер Cortex-A510 с частотой 1,55 ГГц, которые в данном случае выступают энергоэффективными ядрами, а также графическим процессором Maleoon 910 MP4.

Kirin 9010 производится крупнейшим китайским производителем микросхем — компанией SMIC и этот же чип также используется в камерофоне Pura 70 Ultra и построен по 7-нм техпроцессу. По производительности Kirin 9010 сопоставим с MediaTek Dimensity 8200 — впечатляющее достижение, учитывая ограничения, с которыми сталкиваются китайские компании, но конкурировать с флагманами компания всё же не может, что немного обидно, учитывая стоимость в почти 3000 долларов. Впрочем, это лишь первая итерация смартфона в данном формате — в будущем он явно будет мощнее.
Qualcomm сделает Snapdragon 8 Gen 4 слишком дорогим процессо…
Исполнительный директор компании Qualcomm недавно намекнул, что мобильный процессор нового поколения Snap…
Huawei Mate XT получил посредственный процессор…
Буквально вчера компания Huawei официально представила свой новый складной смартфон под названием Mate XT…
Oppo Reno12 представили на глобальном рынке…
Компания Oppo, как и обещали инсайдеры, немного переработала серию смартфонов Reno12 и теперь выводит сра…
Vivo Y28 4G оценили в 200 долларов …
Компания Vivo представила смартфон Y28 4G, который обойдется на дебютном сингапурском рынке в 200 долларо…
Oppo Reno 11A получил 67-Вт зарядку …
Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno 11A, которая оценена на дебютном индийском ры…
Honor официально представила складной флагман Magic V3…
Стоит напомнить, что в прошлом году китайская компания Honor произвела настоящий фурор с релизом складног…
Презентацию iPhone 16 уже отсняли…
Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что презентация смартфона iPhone…
Samsung Galaxy S24 FE получит обратную беспроводную зарядку …
В сети появились новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy S24 FE, релиз которого ожидается до конца э…
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor