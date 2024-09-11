Huawei Mate XT получил посредственный процессор

Буквально вчера компания Huawei официально представила свой новый складной смартфон под названием Mate XT Ultimate — первый в мире смартфон с тройным складным экраном, который в целом является абсолютно уникальным решением по современным меркам. Однако один важный аспект характеристик этого гаджета даже после презентации остался загадкой — компания ничего не рассказала о мобильном процессоре. Впрочем, несмотря на то, что компания официально не комментировала, какой процессор используется в устройстве, на мероприятии в Китае стало известно, что смартфон оснащён мобильным процессором Kirin 9010. Этот процессор состоит из кластера на 8 ядер — 1 ядра Taishan с тактовой частотой 2,3 ГГц, 3 ядер Taishan средней производительности с частотой 2,18 ГГц и 4 ядер Cortex-A510 с частотой 1,55 ГГц, которые в данном случае выступают энергоэффективными ядрами, а также графическим процессором Maleoon 910 MP4.

Kirin 9010 производится крупнейшим китайским производителем микросхем — компанией SMIC и этот же чип также используется в камерофоне Pura 70 Ultra и построен по 7-нм техпроцессу. По производительности Kirin 9010 сопоставим с MediaTek Dimensity 8200 — впечатляющее достижение, учитывая ограничения, с которыми сталкиваются китайские компании, но конкурировать с флагманами компания всё же не может, что немного обидно, учитывая стоимость в почти 3000 долларов. Впрочем, это лишь первая итерация смартфона в данном формате — в будущем он явно будет мощнее.