Huawei Mate XT продали тиражом 400 тысяч единиц

В феврале Mate XT вышел на международный рынок, но, как и следовало ожидать, продажи за пределами Китая идут гораздо сложнее. Во-первых, смартфон не поддерживает сервисы Google, что делает его менее привлекательным для западной аудитории. Всё же на территории Китая это не такая уж и проблема, потому что сервисы Google там и так не пользуются популярностью у пользователей. Во-вторых, цена за рубежом ещё выше — из-за дополнительных налогов и пошлин. Так что покупать смартфон за почти 4000 долларов просто никто не спешит, что вполне ожидаемо. Но производитель явно добился успеха в этом направлении и в будущем планирует развиваться дальше в сегменте складных флагманских гаджетов. При этом у конкурентов пока что ответить банально нечем — у них трискладных моделей нет.