Huawei Mate XT продали тиражом 400 тысяч единиц

Huawei Mate XT — первый (и пока единственный) в мире тройной складной смартфон, который был представлен в Китае ещё в сентябре прошлого года. Устройство, мягко говоря, не из дешёвых — напротив, его цена находится на самом верхнем уровне даже среди премиум-гаджетов. Гаджет в определённых сценариях продают за 3400 долларов, что, безусловно, очень дорогое удовольствие даже на фоне топовых флагманских смартфонов крупных брендов. Тем не менее, свежие новости из Китая указывают на то, что на данный момент уже продано более 400000 устройств. Для обычных смартфонов это может быть скромной цифрой, но для настолько дорогой и экспериментальной модели первого поколения — результат впечатляющий.

В феврале Mate XT вышел на международный рынок, но, как и следовало ожидать, продажи за пределами Китая идут гораздо сложнее. Во-первых, смартфон не поддерживает сервисы Google, что делает его менее привлекательным для западной аудитории. Всё же на территории Китая это не такая уж и проблема, потому что сервисы Google там и так не пользуются популярностью у пользователей. Во-вторых, цена за рубежом ещё выше — из-за дополнительных налогов и пошлин. Так что покупать смартфон за почти 4000 долларов просто никто не спешит, что вполне ожидаемо. Но производитель явно добился успеха в этом направлении и в будущем планирует развиваться дальше в сегменте складных флагманских гаджетов. При этом у конкурентов пока что ответить банально нечем — у них трискладных моделей нет.