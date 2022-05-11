Huawei Mate Xs 2 выходит на мировой рынок 18 мая

В прошлом месяце Huawei было большое мероприятие в Китае, где мы увидели Huawei Mate Xs 2, Watch GT3 Pro, новый Huawei Band 7 и планшет MatePad SE. В настоящее время компания выводит эти устройства на мировую арену, объявив о крупном мероприятии по запуску 18 мая в 14:00 по центральноевропейскому времени.

Huawei Mate Xs 2 поддерживает Huawei M Pencil, имеет 50-мегапиксельную тройную камеру и аккумулятор емкостью 4880 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Watch GT 3 Pro — это более крупная и улучшенная версия своего ванильного брата , которая может измерять ЭКГ, но эта функция будет зависеть от рынка.