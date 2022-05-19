Huawei Mate Xs 2 выходит на мировой рынок по цене 1999 евро

Huawei Mate Xs 2 оснащен 7,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480 x 2200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В сложенном состоянии панель сжимается до более удобных для одной руки 6,5 дюймов.
Несмотря на большой размер, Mate Xs 2 весит 255 граммов — заметно меньше, чем его предшественники — Mate Xs (300 грамм) и Huawei Mate X2 (295 грамм). Новый Mate Xs 2 оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 4G и поставляется с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.
На задней панели расположена основная камера на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 13 МП и телеобъектив на 8 МП с 3-кратным оптическим зумом. Передняя часть программного обеспечения покрыта EMUI 12, а емкость аккумулятора составляет 4600 мАч и поддерживает быструю зарядку 66 Вт.