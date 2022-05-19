Huawei Mate Xs 2 выходит на мировой рынок по цене 1999 евро

Сегодня Huawei завершила большое мероприятие, на котором представила свой последний складной смартфон — Mate Xs 2, а также несколько умных часов и фитнес-трекеров. Mate Xs 2 стал звездой шоу и должен поступить на европейские рынки в июне по цене 1999 евро в белом, черном и фиолетовом цветах. Ранее устройство было запущено в Китае еще в апреле.

Huawei Mate Xs 2 оснащен 7,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480 x 2200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В сложенном состоянии панель сжимается до более удобных для одной руки 6,5 дюймов.

Несмотря на большой размер, Mate Xs 2 весит 255 граммов — заметно меньше, чем его предшественники — Mate Xs (300 грамм) и Huawei Mate X2 (295 грамм). Новый Mate Xs 2 оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 4G и поставляется с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

На задней панели расположена основная камера на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 13 МП и телеобъектив на 8 МП с 3-кратным оптическим зумом. Передняя часть программного обеспечения покрыта EMUI 12, а емкость аккумулятора составляет 4600 мАч и поддерживает быструю зарядку 66 Вт.
Realme GT Neo 3T засветился в бенчмарке …
Realme GT Neo 3T засветился в бенчмарке В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о смартфоне Realme GT Neo 3T, который ещ…
Realme GT Neo 3T получает сертификат NBTC…
Realme GT Neo 3T получает сертификат NBTCRealme представила GT Neo 3 в марте, и вскоре компания представит вариант «T», который только что получил…
Представлен обновленный смартфон Vivo Y33s 5G…
Представлен обновленный смартфон Vivo Y33s 5GVivo анонсировала Y33s в августе прошлого года с процессором Helio G80, а сегодня компания представила св…
Xiaomi 12 Lite засветился в сети …
Xiaomi 12 Lite засветился в сети В базе данных IMEI и на сайте Евразийской экономической комиссии обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi…
Смартфон Poco M4 Pro 4G оценен в 200 евро…
Смартфон Poco M4 Pro 4G оценен в 200 евроКомпания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Poco X4 Pro 4G, которая построена на восьмиядерн…
Представлен смартфон Motorola Moto G82…
Представлен смартфон Motorola Moto G82Motorola представила смартфон среднего класса Moto G82 стоимостью 330 долларов. …
Смартфон Xiaomi 12X подешевел на 80 долларов…
Смартфон Xiaomi 12X подешевел на 80 долларовСетевые источники сообщают, что выпущенный в начале года смартфон Xiaomi 12X значительно подешевел в Кита…
Раскрыты спецификации Honor Play 30…
Раскрыты спецификации Honor Play 30Honor представила Play 30 Plus в декабре прошлого года в Китае, и вскоре она может объявить обычную верси…
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальцаОбзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor