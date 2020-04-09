Huawei Mate Xs не приносит прибыли

Многие пользователи после релиза смартфона Huawei Mate Xs интересовались тем, сколько же компания зарабатывает на столь дорогом устройстве и почему нельзя сделать его более доступным. Стоит уточнить, что за Mate Xs компания просит 2400 долларов. Однако оказалось, что на этом гаджете компания не только не зарабатывает, но и идет в убыток. Глава компании Huawei заявил, что на складном смартфоне компания уже понесла убытков на 60 миллионов долларов. Дело в том, что даже при столь высокой цене компания не может окупить устройство из-за очень дорого процесса производства. Один только модуль камеры стоит сто долларов, а ведь это очень маленькая деталь в общей конструкции. Именно по этой причине складной смартфон пока что не главный на рынке.