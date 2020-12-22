Huawei Mate40 Pro+ установил новый рекорд DXOMARK

Флагманы Huawei всегда возглавляли чарты, когда дело касалось камер. В частности, DXOMARK, известный обзорами камер, снова и снова выявляет мелочи, которые Huawei включает в каждое поколение. Команда DXOMARK оценили возможности задней камеры флагмана Huawei Mate40 Pro+, в результате смартфон возглавил рейтинг.

Huawei Mate40 Pro+ набрал 139 баллов, этим он устанавливает новый рекорд в области камеры. Он набрал 144 балла в категории "Фото". Это самый высокий показатель для фотографий. Mate40 Pro+ снимает фото и видео с точной экспозицией, широким динамическим диапазоном и не упускает из виду основные моменты. Однако дополнительный телеобъектив и более широкий объектив и такие функции, как OIS, помогают делать лучшие снимки с более широким диапазоном, шумоподавлением и текстурами. Однако у него есть несколько незначительных недостатков, таких как квантование цвета, артефакты ореолов, малая глубина резкости и меньшая резкость в видеокадрах при слабом освещении.
Комментарии и отзывы Huawei Mate40 Pro+
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