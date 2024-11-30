Huawei Mate70 Pro+ не радует производительностью

В сети появились результаты тестирования новенького флагманского смартфона Huawei Mate70 Pro+. Аппарат, основанный на фирменной однокристальной системе Kirin, набирает 1595 баллов и 4984 балла в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно. Это в два раза меньше производительности смартфонов на актуальном топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Также отметим, что бенчмарк определяет операционную систему в Huawei Mate70 Pro+ как Android 12. Напомним, что в Китае смартфон стоит 1175 и 1310 долларов за конфигурации с 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти соответственно.

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