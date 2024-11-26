Huawei Mate70 оценили в 755 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Mate70, которая первой на рынке получила глянцевый титаново-базальтовый корпус. Он может похвастаться повышенной износостойкостью и устойчивостью к падениям.

Новинка также оснащается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2688:1216 точек, динамической кадровой частотой 1-120 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и фирменным защитным стеклом Kunlun второго поколения, процессором Kirin 9020, аккумулятором ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптика с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0 и оптическая стабилизация), 48 Мп (4-кратный оптический зум и OIS) и 40 Мп (сверхширик), предустановленной ОС HarmonyOS Next, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и поддержкой спутниковой навигации, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69, стереодинамиками и алюминиевой рамкой корпуса. Смартфон оценен в 755, 825 и 965 долларов за конфигурации с 12/256, 12/512 и 12 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.
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