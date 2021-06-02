Huawei MatePad Pro 12.6 официально представлен

Компания Huawei официально представила HarmonyOS 2.0 и планшет MatePad Pro, свою последнюю попытку убедить технологический мир в том, что отказ Китая от программного обеспечения Google не замедлит развитие в сегменте. Обновленная платформа предназначена для работы на всем — от смартфонов и носимых устройств до планшетов, смарт-телевизоров и бытовой техники, а также будет использоваться на смарт-часах Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro, о которых также было объявлено сегодня. Важно сказать, что 12,6-дюймовый планшет оснащен OLED-экраном 2560 x 1600 с поддержкой цветовой гаммы DCI-P3, контрастностью 1 000 000: 1 и функцией затемнения для уменьшения мерцания. И, как и в случае с iPad Pro, на презентации большое внимание уделялось использованию MatePad Pro в качестве замены ноутбука.

Усовершенствованная поддержка мыши, а также новый цифровой стилус, Huawei M-Pencil, и съемный чехол для клавиатуры — всё это нацелено на то, чтобы планшет помог вам заменить компьютер в повседневных делах. А работает планшет, как и ожидалось, от процессора Kirin 9000E из собственной линейки чипов Huawei. Также планшет поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 27 Вт и даже может использоваться в качестве беспроводного зарядного устройства на 10 Вт для других устройств. Стоимость базовой версии планшета немного выше 750 долларов, что вполне адекватно, но, конечно, конкурировать с iPad будет крайне тяжело.