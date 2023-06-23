Huawei Nova 11 Pro появился в европейской продаже

Компания Huawei дала старт европейских продажам смартфона Nova 11 Pro, который уже вышел в Китае. Итак, аппарат оценен в 700 евро за единственную версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 6,78-дюймовым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2652:1200 пикселей и защитным стеклом Kunlun, подэкранным дактилоскопом, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G, модемом 5G, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 60 Мп (сверхширик) и 8 Мп (портретный), сдвоенной тыльной камерой на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и лазерный автофокусом, поддержкой 100-Вт проводной зарядки и батареей ёмкостью 4500 мАч.

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