Huawei Nova 11 SE получит поддержку 66-Вт зарядки

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились характеристики смартфона Huawei Nova 11 SE, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят неназванной однокристальной системой с восемью ядрами, тактовой частотой до 2,8 ГГц и отсутствием поддержки сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС HarmonyOS 4.0, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4400 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Ориентировочная цена Nova 11 SE составляет 220 долларов.