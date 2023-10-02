Huawei Nova 11 SE получит поддержку 66-Вт зарядки

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились характеристики смартфона Huawei Nova 11 SE, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят неназванной однокристальной системой с восемью ядрами, тактовой частотой до 2,8 ГГц и отсутствием поддержки сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС HarmonyOS 4.0, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4400 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Ориентировочная цена Nova 11 SE составляет 220 долларов.

iPhone 15 Pro Max получил крошечные рамки вокруг экрана…
Известный инсайдер Ice Universe поделился фотографиями смартфона iPhone 15 Pro Max, который был представл…
Так снимает Redmi Note 13 Pro+. Фото …
Компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на основную камеру смартфона Redmi Note 13 Pro+, офици…
Samsung Galaxy S23 FE показали на рекламном постере …
В сети появилось официальное рекламное изображение смартфона Samsung Galaxy S23 FE, который еще не был пр…
На Google Pixel массово вылетают приложения…
На текущий момент более 3 миллиардов людей ежедневно пользуются операционной системой Android и вполне до…
Samsung Galaxy M44 получит процессор Snapdragon 888…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне SM-M446K, который, появит…
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A15 показали на рендерах …
Профильное издание The Tech Outlook совместно с информатором OnLeaks поделились качественными изображения…
Samsung Galaxy S24 Ultra получит новую камеру и топовый проц…
В следующем году флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra должен покорить рынок Android-смартфонов, а учитыв…
Honor 100 Pro получит топовый экран …
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смар…
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor