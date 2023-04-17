Huawei Nova 11 получил 60-Мп селфи-камеру с оптическим зумом

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделями Huawei Nova 11 и Nova 11 Pro, которые получили поддержку спутниковой связи. Стандартная модель оснащается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2412:1084 пикселя и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 60 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G 4G, АКБ ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой зарядки, модулем NFC и ОС HarmonyOS 3.

Nova 11 Pro отличается 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2652:1200 пикселей, сдвоенной фронтальной камерой на 60 Мп и 8 Мп (2-кратный оптический зум) и поддержкой 100-Вт зарядки. Смартфоны появятся в китайской продаже 26 апреля по цене от 365 долларов и от 510 долларов соответственно.