Huawei Nova 11 вышел в новой версии

Компания Huawei выпустила новую версию смартфона Nova 11 Pro, которая получила название Yi Yang Qianxi Summer Companion Gift Box. Новинка интересна тем, что упаковка здесь выполнена в виде проектора. Также комплект поставки может похвастаться акриловым магнитным держателем для карт и карточкой китайского актёра Джексона И. Цена нового издания составляет стандартные 515 долларов.

Напомним, что Nova 11 Pro оснащается 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2652:1200 пикселей и защитным стеклом Kunlun, подэкранным сканером отпечатков пальцев, платформой Qualcomm Snapdragon 778G, модемом 5G, сдвоенной селфи-камерой с модулями на 60 Мп (сверхширик) и 8 Мп (портретный), сдвоенной основной камерой на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и лазерный автофокусом, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч.