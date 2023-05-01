Huawei Nova 11i оценен в 320 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Huawei Nova 11i, которая стоит 320 долларов. Новинка характеризуется 6,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2388:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой дискретизации касания 270 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти MicroSD, программной оболочкой EMUI 13, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 40-Вт проводной зарядки, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 2 Мп, динамиком громкостью 88 дБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, модулем NFC и боковым дактилоскопическим сенсором.

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