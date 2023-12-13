Huawei Nova 12 Pro получит 60-Мп селфи-камеру

Известный своей осведомлённостью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Huawei Nova 12 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, новинку оснастят OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и скруглённым сверхпрочным стеклом Kunlun Glass, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 60 Мп и вспомогательным модулем с 2-кратным зумом, основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения оптического формата, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и фирменной однокристальной системой Kirin. Напомним, что сегодня китайский производитель выпустил на глобальный рынок планшет MatePad Pro 13.2 и беспроводные наушники FreeClip.