Huawei Nova 12 Ultra появился в продаже

Компания Huawei дала старт продажам смартфона Nova 12 Ultra, который оценен в Китае в 660 и 770 долларов за версии с 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти.

Смартфон характеризуется фирменной платформой Kirin 9000SL, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К, кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ 2160 Гц и защитным стеклом Kunlun второго поколения, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 60 Мп и 8 Мп (2-кратный оптический зум), тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор с раскладкой RYYB и объектив с переменной диафрагмой F/1,4-4,0 второго поколения, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и двусторонней спутниковой связью (в Китае) и операционной системой HarmonyOS 4.