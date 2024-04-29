Huawei Nova 13 Pro получит SoC Kirin 9010

В сети появились подробности о флагманских смартфонах Huawei Nova 13 Pro и Nova 13 Ultra, релиз которых ожидается в ближайшие недели. Итак, грядущим новинкам приписывают наличие фирменной однокристальной системы Kirin 9010, основной камеры под брендом XMAGE с главным модулем, который получит оптику с переменной диафрагмой, а также перископным модулем, изогнутого дисплея с разрешением 1,5K, сдвоенной селфи-камеры, поддержки сотовых сетей пятого поколения, предустановленной операционной системы HarmonyOS и поддержки спутниковой связи. Базовая модель Nova 13 получит более простые характеристики, но и цена на нее не превысит 415 долларов.