Huawei Nova 14 Ultra оценили в 580 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Nova 14 Ultra, одной из особенностей которой стала сдвоенная фронтальная камера с модулями на 50 Мп и 8 Мп (2-кратный оптический зум).

Новинка также получила 6,81-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2860:1272 точки, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 5500 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS и переменная диафрагма от f/1.4 до f/4.0), 50 Мп (перископ с оптической стабилизацией и 3,7-кратным оптическим приближением) и 13 Мп (сверхширик), 1,5-Мп многоспектральный датчик, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 100-Вт проводной быстрой зарядки, корпус толщиной 7,78 мм, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, поддержку спутниковой связи и адаптер Wi-Fi 7. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 580 долларов за конфигурацию с 256 ГБ флеш-памяти.
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