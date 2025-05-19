Huawei Nova 14 получил 50-Мп фронтальную камеру

Компания Huawei объявила о выпуске смартфона Nova 14, который обойдется на домашнем китайском рынке в эквивалент 370 долларов за базовую версию с 256 ГБ флеш-памяти. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном OLED с разрешением 2412:1084 точки, кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ-регулирования яркости 2160 Гц и технологиями защиты зрения, фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 8000, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (телеобъектив с OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, стереодинамиками, поддержкой спутниковой связи Beidou и боковым сканером отпечатков пальцев.

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