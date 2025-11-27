Huawei Nova 15 Pro получит двойную фронтальную камеру

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл параметры смартфонов серии Huawei Nova 15, в которую войдут модели Nova 15, Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra. По данным источника, Nova 15 получит 6,7-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 1,5K, батарею ёмкостью 6000 мАч, одинарную фронтальную камеру на 50 Мп. Старшая модель будет отличаться 6,84-дюймовым дисплеем, сдвоенной селфи-камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп, а также тройной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, перископическим разрешением 50 Мп и сверхширокоугольным модулем. В составе камер также будет использоваться мультиспектральный датчик. В качестве аппаратной основы будут использоваться фирменные процессоры Kirin 8-й серии. Что касается топового Nova 15 Ultra, то он получит самую мощную платформу и основной модуль камеры на базе крупного 50-Мп датчика формата 1/1,3 дюйма.

