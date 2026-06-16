OnePlus Turbo 6X появился в продаже

Компания OnePlus дала старт китайским продажам смартфонов OnePlus Turbo 6X и Turbo 6X Pro, которые оценены от 220 и от 280 долларов соответственно. Напомним, что базовую модель оснастили 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7360 SUPER, 6,72-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, поддержкой обратной проводной зарядки, боковым сканером отпечатков пальцев, а также корпусом толщиной 8,55 мм и массой 208 граммов.

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