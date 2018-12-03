Huawei Nova 4 будет анонсирована 17 декабря

Huawei подтвердила, что 17 декабря представит свой новейший смартфон Nova 4 в Китае. Это будет первая компания, которая запустит телефон с небольшим отверстием на дисплее для передней камеры.

Отверстие камеры, составляет всего 4,5 мм, и ожидается, что устройство будет оснащено экраном Full HD + с соотношением экрана к корпусу более 92%. По слухам, телефон работает на процессоре Kirin 980 с оперативной памятью 6 ГБ и оснащен тройной камерой заднего вида и датчиком отпечатков пальцев на задней панели. Телефон получит сертификацию в ближайшие дни.