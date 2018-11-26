Huawei Nova 4 c дырявым дисплеем засветился на фото

Не успела компания Huawei опубликовать тизер смартфона Nova 4, как в сети появилось живое фото устройства. Снимок был сделан полушпионским образом в китайском метро. Если верить источнику, на фото именно аппарат Huawei, а не Samsung Galaxy S10, который должен был стать первым смартфоном с «дырявым» дисплеем (Samsung Infinity-O). Судя по защитному кейсу, аппарат уже проходит стадию тестирования и его выход не за горами. Смартфону также прочат топовую 7-нанометровую платформу Kirin 980, сдвоенную или тройную тыльную камеру, а также защиту от пыли и влаги.