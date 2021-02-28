Huawei Nova 5T обновили до EMUI 11

Компания Huawei выпустила обновление фирменной прошивки EMUI 11 на базе Android 10 для смартфона Huawei Nova 5T. Апдейт фигурирует под номером 11.0.0.138, а его размер составляет 1,91 ГБ. Из нововведений отметим немного измененный пользовательский интерфейс, улучшенный режим Always-on-display, новые темы и эффекты, а также улучшенный режим Multi-Screen Collaboration.

Напомним, что выпущенный осенью 2019 года Huawei Nova 5T характеризуется 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, 32-Мп фронтальной камерой в крошечном вырезе в углу экрана, четверной основной камерой с главным 48 Мп датчиком, 16-Мп сверхширокоугольным модулем и двумя 2 Мп вспомогательными датчиками, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x RAM, 128 ГБ флеш-памяти, боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и аккумулятором на 3700 мАч.