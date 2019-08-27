Huawei Nova 5T с тройной камерой

Какое-то время назад мы не могли даже представить себе, что у смартфона будет на тыльной стороне две камеры, а сейчас такие смартфоны стали уже обыденностью. Теперь буквально каждый второй смартфон на рынке может похвастаться двумя камерами, а у некоторых есть даже три. Вот у смартфона Huawei Nova 5T именно три камеры имеется — на задней панели есть целая вереница объективов, позволяющих вам снимать так, как хочется. Конечно, далеко не всегда снимки получаются прямо идеальными и нужно еще тренироваться правильно выстраивать кадр и прочие моменты, но в целом это очень крутое решение для тех, кто хочет делать достойные снимки и при этом не планирует снимать на флагман, который стоит довольно больших денег. Даже слишком больших.