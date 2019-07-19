Huawei Nova 5i Pro с Kirin 810 показал себя в бенчмарке

Профильное издание Slashleaks обнаружило результаты тестирования в бенчмарке Geekbench смартфона Huawei Nova 5i Pro, который еще не был представлен официально. Согласно бенчмарку, аппарат получит 8 ГБ оперативной памяти, новенький восьмиядерный процессор Kirin 810, а также ОС Android 9 Pie. В одноядерном тестировании аппарат набрал 2758 баллов, а с использованием всех ядер – 7624 балла.

По последним данным, аппарат также получит 6,26-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, фронтальную камеру с разрешением 32 Мп, четверную тульную камеру с датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп, аккумулятор на 4000 мАч с 20-ваттной зарядкой, версии на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.