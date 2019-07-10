Huawei Nova 5i Pro с тремя камерами

В последнее время производители стали весьма активно использовать систему из трех камер прямо в среднем классе, хотя ранее такое преимущество было исключительно у флагманов. Теперь же пользователь может за вполне разумные деньги получить достойное устройство с тремя неплохими камерами. Например, в продажу поступил смартфон Huawei Nova 5i Pro, который относится именно к среднему классу, у него есть три камеры и вспышка, которые позволяют снимать даже при плохом освещении. Конечно, это далеко не лучшие камеры на рынке, но стоит понимать, что и стоит смартфон достаточно адекватных денег. Это не флагман, который разорит ваш карман буквально за одну покупку. В этом и заключается основное преимущество смартфона Huawei Nova 5i.