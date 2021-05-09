Huawei Nova 6 получил бета-версию HarmonyOS 2.0

Китайские источники сообщают о том, что копания Huawei начала бета-тестирование фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0 на смартфонах Huawei nova 6, nova 6 5G, nova 7 5G, nova 7 Pro 5G, nova 8, nova 8 Pro и планшете MatePad 10.8. Ранее стало известно, что пользовательская версия операционной системы для флагманских смартфонов Mate 30, Mate 40 и P40 появится в начале июня, а смартфоны nova 6, nova 7 и nova 8 смогут обновится в июле или августе.

Напомним, что Nova 6 5G оснащается 6,57- дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, врезанной двойной селфи-камерой на 32 и 8 Мп, платформой Kirin 990 с двойной системой отвода тепла, тройной тыльной камерой на 30, 8 и 8 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 40-Вт и аккумулятором ёмкостью 4200 мАч.
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