Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition показали на видео

Сетевые источники раскрыли дату начала продаж смартфона Huawei Nova 7 SE Vitality Edition, который является вариацией модели Huawei Nova 7 SE. От оригинальной модели аппарат будет отличаться платформой Dimensity 800U вместо Kirin 820. Итак, смартфон появится в продаже уже 16 октября только в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, но его цена пока не сообщается. Также в сети появилось рекламное видео грядущей новинки.

Напомним, что оригинальный Huawei Nova 7 SE оснащается 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x RAM, 6,5-дюймовым Full HD+ LCD 2.5D дисплеем (2400:1080 пикселей), фронтальной камерой на 16 Мп, основной квадрокамерой на 64, 8, 2 и 2 Мп, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, сканером отпечатков пальцев на торце, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, приёмником GPS, портом USB Type-C, батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой 40-Вт зарядки.