Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition с Dimensity 800U может дебютировать 16 октября

Согласно утечке, Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти поступит в Китай 16 октября по цене 355 долларов США.

Просочившийся плакат показывает, что его дизайн будет идентичен Nova 7 SE. Телефон Huawei CDN-AN00, одобренный TENAA в прошлом месяце, дебютирует как Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition. Он имеет 6,5-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением Full HD +. TENAA показал, что он будет доступен в единственной версии с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition получит квадро камеру с 64 МП основным модулем. Питаться новинка будет от аккумулятора емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт. Самое интересное что, в настоящее время нет официального подтверждения существования Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition.