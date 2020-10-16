Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition с Dimensity 800U выпущен

Ещё в апреле месяце компания Huawei представила Huawei Nova 7 SE 5G как самый дешевый телефон из серии Nova 7 для Китая. На днях компания представила на родине смартфон Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition.

Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition имеет 6,5-дюймовый ЖК-экран IPS LTPS с перфорированным дизайном. Он обеспечивает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей.

Спереди 16-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f / 2.0, которая поддерживает запись видео 1080p. На задней стороне Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition установлен вертикальный модуль камеры. Он состоит из 64-мегапиксельной основной камеры, сверхширокоугольного объектива на 8 мегапикселей, 2-мегапиксельной макросъемки и 2-мегапиксельного датчика глубины.

Задние камеры поддерживают такие функции фотосъемки, как HDR, режим ночной сцены и запись видео 4K. За производительность смартфона отвечает процессор Dimensity 800U в паре 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Работает новинка на ОС Android 10 на базе EMUI 10.1. В устройстве установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 40 Вт. Другие функции смартфона включают разблокировку по лицу, боковой сканер отпечатков пальцев, 5G, поддержку двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и разъем для наушников 3,5 мм.

Стоимость Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition составляет 342 доллара и выпускается в четырех цветах, таких как Silver Moon Star, Qijijng Forest, Midnight Black и Midsummer Purple.