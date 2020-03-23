Huawei Nova 7 SE готовится к релизу

Китайская компания Huawei достаточно неплохо справляется с развитием рынка после того, как по ней достаточно сильно ударили власти США запретами на использование различных технологий. К примеру, у компании больше нет возможности использовать американские сервисы и разработки, хотя запрет на текущий момент вроде бы сняли. Да и производителю, если смотреть на свежие релизы, удается работать совершенно спокойно даже при различных ограничениях. Например, к релизу готовится смартфон Huawei Nova 7 SE, который выглядит довольно интересно и характеристики у него впечатляют. Это один из лучших продуктов в своем классе, вопрос только в стоимости гаджета. Пока что об этом информации никакой нет, так что нужно подождать официального анонса.