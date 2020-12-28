Huawei Nova 7 получил стабильную версию EMUI 11 на Android 11

Компания Huawei выпустила стабильную версию прошивки EMUI 11 на основе Android 11 для смартфонов Huawei Nova 7 и Nova 7 Pro. Одним из главных нововведений стал новый режим всегда включенного дисплея (AOD) и возможность скоростной передачи крупных файлов (до 400 ГБ на скорости до 305 Мбит/с). Также обновление несет в себе ноябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что представленный этой весной Huawei Nova 7 5G оснащается 6,53-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и врезанной фронтальной камерой на 32 Мп, платформой Kirin 985 5G с поддержкой сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тыльной квадрокамерой на 64, 8, 8 и 2 Мп, аккумулятором на 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки SuperCharge мощностью 40 Вт