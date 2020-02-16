Huawei Nova 7i это глобальная версия смартфона Nova 6 SE

Huawei анонсировала в Китае смартфон Nova 6 SE, и теперь представила его на глобальном рынке с названием Huawei Nova 7i.

Смартфон внешне не чем не отличается от китайской версии Nova 6 SE. Он также получил 6.4 дюймовый IPS дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей и отверстие в левом углу для фронтальной камеры на 16 Мп.

За производительность смартфона Huawei Nova 7i отвечает фирменный восьмиядерный процессор Kirin 810 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятором на 4200 мАч с поддержкой быстрой 40-ваттной зарядки.

На задней стороне смартфона разместили квадро-камеру с главным сенсором Sony IMX586 на 48 Мп. Смартфон также оснастили сканером отпечатков пальцев на боковой стороне корпуса. Ещё новинка получила поддержку: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0 и разъем для наушников. Но NFC-модуль и сервисы Google не завезли.

Смартфон будет продаваться в Европе ценником 256 долларов.