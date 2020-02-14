Huawei Nova 7i готов удивлять

Официально представлен новый смартфон Huawei Nova 7i, который может похвастаться достаточно интересной системой камер на тыльной панели. Производитель решил, что ему обязательно нужно привлечь внимание к своему продукту именно при помощи камер, так что смартфон и правда снимает достаточно качественно. У него на тыльной стороне гаджета расположен сенсор на 48 мегапиксеоей, который отвечает за обычные снимки, плюс есть камера на 8 мегапикселей, которая снимает широкоугольные кадры, плюс есть одна камера для записи макро и одна для глубины резкости. То есть, если вы очень хотите снимать фотографии со своего смартфона, то стоит обратить внимание на данный продукт, ведь за свои деньги он предоставляет просто шикарный набор преимуществ.