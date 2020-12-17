Huawei Nova 8 Pro показали на фото

Вчера пользователь Weibo поделился живыми снимками смартфона Huawei Nova 8, который готов выйти в свет уже 23 декабря. Несколько часов спустя другой пользователь Weibo опубликовал реальные изображения Huawei Nova 8 Pro, чтобы продемонстрировать его дизайн. Стоит отметить, что устройства между собой крайне схожи и назвать это подделкой уже не выйдет — изображения очень качественные и реалистичные. У Huawei Nova 8 есть вырез для селфи-камеры в центре верхней части дисплея. Тем не менее, Nova 8 Pro может похвастаться экраном с изогнутыми краями и с вырезом для камеры в форме таблетки в верхнем левом углу. В вырезе камеры размещены двойные камеры для селфи, так что качество будет заметно выше. Задняя панель Huawei Nova 8 Pro имеет тот же модуль камеры овальной формы, что и у обычной модели, там же можно увидеть торговые марки Nova и Huawei.