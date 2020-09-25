Huawei Nova 8 Pro засветился на снимках

На просторах интернета достаточно часто появляются какие-то новости о новых смартфонах, которые еще даже официально не представлены производителем. Так случилось и со смартфоном Huawei Nova 8 Pro, который вдруг засветился в метро Китая. Сразу вокруг этой новости появилось множество слухов, ведь в дисплее гаджета располагается специальный вырез под камеры. Проблема только в том, что сам смартфон в мире сейчас слабо интересен — производитель ведь под запретом в США, так что различные сервисы и технологии работают на устройстве плохо, точнее никак. Из-за этого пользоваться всеми функциями смартфона проблематично, особенно если речь идет об оплате картами в магазинах. Так что ждем анонса, но с особым скептицизмом в душе.