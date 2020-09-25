Huawei Nova 8 Pro засветился на снимках

На просторах интернета достаточно часто появляются какие-то новости о новых смартфонах, которые еще даже официально не представлены производителем. Так случилось и со смартфоном Huawei Nova 8 Pro, который вдруг засветился в метро Китая. Сразу вокруг этой новости появилось множество слухов, ведь в дисплее гаджета располагается специальный вырез под камеры. Проблема только в том, что сам смартфон в мире сейчас слабо интересен — производитель ведь под запретом в США, так что различные сервисы и технологии работают на устройстве плохо, точнее никак. Из-за этого пользоваться всеми функциями смартфона проблематично, особенно если речь идет об оплате картами в магазинах. Так что ждем анонса, но с особым скептицизмом в душе.

Комментарии и отзывы Huawei Nova 8 Pro
Обзоры:
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серииОбзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серии
Новости:
Бюджетный Samsung Galaxy A12 получит 64 ГБ флеш-памяти

В сети появились подробности о смартфоне начального уровня Samsung Galaxy A12, который еще не был предста...
Смартфон Xiaomi Mi 10 получил бета-версию Android 11

Компания Xiaomi начала закрытое бета-тестирование оболочки MIUI на базе ОС Android 11 для флагманских сма...
Владельцы Redmi Note 9 Pro получили MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила фирменную прошивку MIUI 12 для индийских пользователей смартфона Redmi Note 9 P...
Обзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасовОбзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасов
Обзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением
Обзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-HS200). Ручной отпаривательОбзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-HS200). Ручной отпариватель
Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50"
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"
Представлен игровой монитор MSI Optix MA...
Представлен игровой монитор MSI Optix MAКомпания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix MAG271VCR, которая предназначена для заядлых г...
Galax представила новые комплекты операт...
Galax представила новые комплекты оператКомпания Galax представила модули оперативной серии HOF OC Lab Diamond, HOF OC Lab Diamond RGB и HOF OC L...
Предзаказ на NBA 2K21 открыт...
Предзаказ на NBA 2K21 открытБаскетбольный симулятор NBA 2K21 разработан Visual Concepts и 2K Sports. Предварительный заказ на игру уж...
Промокоды на технику Philips до 50%...
Промокоды на технику Philips до 50%Всемирно известный бренд Philips, история которого насчитывает более 100 лет, до сих пор остается лидером...
Apple выпустила новую прошивку для AirPo...
Apple выпустила новую прошивку для AirPoКомпания Apple выпустила обновление прошивки для AirPods и AirPods Pro второго поколения. Новая прошивка ...
Dell анонсировала новые мониторы серии S...
Dell анонсировала новые мониторы серии SКомпания Dell представила несколько новых моделей мониторов серии S шириной от 27 до 32 дюймов в дизайнер...
iPhone 12 не получит нового дисплея...
iPhone 12 не получит нового дисплеяВ последнее время про смартфон iPhone 12 ходит очень много слухов, так как до релиза гаджета осталось оче...
Ищем чехол для Samsung Galaxy W20...
Ищем чехол для Samsung Galaxy W20После выпуска довольно необычного смартфона многие пользователи стали задавать вопрос о том, как выбрать ...
Камера Sony A5 выйдет под названием Sony...
Камера Sony A5 выйдет под названием SonyСетевые источники сообщили о том, что компактная полнокадровая беззеркалка Sony A5 выйдет на рынок под на...
Мировые продажи Vivo X50 стартуют в июле...
Мировые продажи Vivo X50 стартуют в июлеКомпания Vivo объявила о том, что глобальные продажи смартфонов X50 и X50 Pro стартуют в следующем месяце...
Samsung Galaxy Note 20 отдают со скидкой...
Samsung Galaxy Note 20 отдают со скидкойБуквально минуту назад мы писали про то, что на территории Китая смартфон Samsung Galaxy Note 20 продают ...
Minisforum анонсировала мини-компьютер D...
Minisforum анонсировала мини-компьютер DМини-компьютеры набирают обороты. Компания Minisforum анонсировала мини-компьютер DeskMini DMAF5 с процес...
Обзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистраторОбзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистратор
Обзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звукомОбзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звуком
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Обзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губкиОбзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губки
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлениемОбзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor