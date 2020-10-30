Huawei Nova 8 SE с Dimensity 720 появился в Geekbench

Телефоны JSC-AN00/JSC-TN00 и HJC-AN00/HJC-TN00 Huawei были сертифицированы телекоммуникационным органом TENAA. Оба телефона считаются смартфонами серии Nova 8. На данный момент списки с полными характеристиками обоих телефонов еще не появились в базе данных TENAA, но модель JSC-AN00 засветилась на платформе тестирования Geekbench. В сети многие предполагают, что это может быть телефон Huawei Nova 8 SE.

Судя по данным Geekbench, смартфон работает на чипсете MediaTek MT6853V "Dimensity 720" с базовой частотой 2 ГГц в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Работает новинка на платформе OC Android 10. Смартфон набрал 2837 и 7093 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно.

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