Huawei Nova 8 и Nova 8 Pro вышли в Китае

Компания Huawei дала старт китайским продажам смартфонов Huawei Nova 8 и Nova 8 Pro, которые были представлены неделю назад. Huawei Nova 8 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 505 долларов, а в варианте с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 566 долларов. Huawei Nova 8 Pro стоит 612 и 673 доллара соответственно.

Напомним, что Nova 8 оснащается 6,57-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц и 10-битным представлением цвета, фирменной платформой Kirin 985, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3800 мАч, быстрой зарядкой мощностью 66 Вт, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), а также 2 Мп вспомогательными модулями и поддержкой мобильных сетей пятого поколения.