Huawei Nova 8i появился в российской продаже

Компания Huawei дала старт российским продажам смартфона Nova 8i, рекомендованная цена которого составляет 27 тысяч рублей. При этом, первые покупатели смогут приобрести новинку со скидкой в 5 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон характеризуется предустановленной фирменной оболочкой EMUI 11 на базе Android 11, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, селфи-камерой разрешением 16 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, толщиной 8,58 мм и массой 190 граммов.