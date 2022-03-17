Huawei Nova 9 SE оценен в 350 долларов

Сетевые источники раскрыли цены на недавно представленный смартфон Huawei Nova 9 SE, который в числе прочего получил поддержку 66-Вт проводной зарядки. Итак, версия со 128 ГБ флеш-памяти оценена в 350 долларов, а за вариант с 256 ГБ попросят 380 долларов.

Напомним, что новинка также характеризуется восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ ОЗУ, 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 270 Гц, основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, аудиосистемой Huawei Histen Audio, корпусом с размерами 164,64:75,55:7,94 мм и массой 191 грамм, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч